Минобороны: украинские подразделения, собиравшиеся пойти в контратаку, были поражены ВС РФ

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные нанесли удары по украинским подразделениям, которые выдвинулись с целью проведения контратаки. Такие данные обнародовало Минобороны РФ.

Силами армейской и оперативно-тактической авиации при артиллерийской поддержке группировки ВС РФ "Юг" нанесли удары по подразделениям ВСУ, выдвинувшимся для контратаки в ДНР около Константиновки и Часова Яра, уточнили в ведомстве.

В Минобороны также рассказали о потерях, которые понёс Киев на краснолиманском и купянском направлениях. Суммарно в ЛНР, ДНР и Харьковской области было уничтожено за минувшие сутки порядка 115 бойцов ВСУ, а также с десяток единиц военной техники.

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