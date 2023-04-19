Breaking Defense: ВСУ рискуют проиграть России из-за острого дефицита военной авиации

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) рискуют проиграть противостояние с армией РФ из-за острого дефицита военной авиации. Об этом пишет Breaking Defense, ссылаясь на исполнительного директора Института аэрокосмических исследований Митчелла Дугласа Бирки.

По словам эксперта, у Киева начали заканчиваться зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), поэтому российские лётчики уже в ближайшее время получат превосходство в воздушном пространстве.

"Являясь более крупной страной с большими ресурсами, РФ способна победить, обескровив Украину", — отметил Бирки.

Он также добавил, что нехватка боевой авиации у военных ВСУ — просчёт Запада. Специалист призвал США и их союзников оперативно предоставить истребители Киеву.

Ранее журналисты The Eurasian Times сообщили, что, согласно попавшим в Сеть секретным файлам Пентагона, российские военные самолёты скоро будут править в небе над Украиной.

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