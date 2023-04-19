Момент удара дрона ВСУ по военкомату в Брянской области попал на видеокамеру

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска атаковали здание военкомата в Брянской области. Информацию об этом подтвердил глава региона Александр Богомаз.

Удар дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) попал на камеру. Соответствующий видеоролик опубликовали военкоры "Русской весны" в Telegram-канале. Отмечается, что ЧП зафиксировали в приграничном городе Новозыбков Брянской области.

Как пояснил Богомаз, пострадавших в результате атаки нет, однако в здании военного комиссариата частично выбиты стёкла.

Сотрудники экстренных служб организовали проверку на месте происшествия.

Ранее стало известно, что в Брянскую область пытался прорваться десант ВСУ, однако украинским военным не удалось пересечь границу. По словам губернатора, боевики подорвались на заминированной защитной линии.