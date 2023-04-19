На Камчатке и Курилах военнослужащие Тихоокеанского флота развернули ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".
Вооружение установили в рамках внезапной проверки боеготовности.
"По решению верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации Владимира Путина, на Камчатке и на Курильских островах развёрнуты береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", — сообщили в Минобороны страны.
Российские бойцы отрабатывают возможные попытки отработки по диверсионным группам условного противника. Оба комплекса по сигналу тревоги также поменяли место локации и выдвинулись на "марш".
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