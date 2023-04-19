На Камчатке и Курилах развернули ракетные комплексы ТОФ: работают "Бал" и "Бастион"

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Камчатке и Курилах военнослужащие Тихоокеанского флота развернули ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Вооружение установили в рамках внезапной проверки боеготовности.

"По решению верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации Владимира Путина, на Камчатке и на Курильских островах развёрнуты береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", — сообщили в Минобороны страны.

Российские бойцы отрабатывают возможные попытки отработки по диверсионным группам условного противника. Оба комплекса по сигналу тревоги также поменяли место локации и выдвинулись на "марш".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.