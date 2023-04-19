WarGonzo: на разведку боем ВСУ ответила российская артиллерия

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские силы активизировались на Угледарском направлении, сообщил военкор Семён Пегов. В ответ пришлось усилить работу расчётам артиллерии ВС РФ.

"На угледарском участке после попыток украинской армии вести разведку боем активизировалась российская артиллерия", — написал в своём Telegram-канале WarGonzo.

Сотни снарядов обрушились на позиции ВСУ в Угледаре, Времевке, Большой Новосёлке, Золотой Ниве, Шахтёрском, Пречистовке и Новоукраинке, добавил репортёр.

Ранее американский военный эксперт предсказал, что Вашингтон на Украине ждёт повторение афганского позора после победы Москвы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.