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РВ: боевики ВСУ минируют трупы своих сослуживцев гранатами

Силовые структуры

Боевики украинской армии минируют трупы своих сослуживцев. Об этом заявили военные корреспонденты "Русской весны". Солдаты ВС РФ захватили позиции противника на Донбасском фронте и обнаружили в ходе зачистки "сюрпризы", которые оставили военнослужащие киевского режима.

РВ: боевики ВСУ минируют трупы своих сослуживцев гранатами

Перед отступлением под одним из тел выжившие боевики ВСУ положили гранату. Подобные действия со стороны противника фиксируется российскими солдатами регулярно, указали военкоры.

"Ещё один воин. У него побратимы оставили "сюрприз", — отметил солдат ВС РФ на видео, опубликованном в Telegram-канале "Русской весны".

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Генерал ФСБ Михайлов: "Украинский военный живет на фронте 3 часа"
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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