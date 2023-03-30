РВ: боевики ВСУ минируют трупы своих сослуживцев гранатами

Боевики украинской армии минируют трупы своих сослуживцев. Об этом заявили военные корреспонденты "Русской весны". Солдаты ВС РФ захватили позиции противника на Донбасском фронте и обнаружили в ходе зачистки "сюрпризы", которые оставили военнослужащие киевского режима.

Перед отступлением под одним из тел выжившие боевики ВСУ положили гранату. Подобные действия со стороны противника фиксируется российскими солдатами регулярно, указали военкоры.

"Ещё один воин. У него побратимы оставили "сюрприз", — отметил солдат ВС РФ на видео, опубликованном в Telegram-канале "Русской весны".

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