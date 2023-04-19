Члены Объединённой демократической партии Южной Кореи, которые являются оппозиционерами и занимают большую часть мест в парламенте, раскритиковали президента страны за высказывания о военной поддержке Украины.
"Заявление президента Юн Сок Ёля не может не шокировать наших граждан, в 20 веке переживших самую ужасную войну и более всего ценящих мир", — сказала председатель партии Сон Соль.
Вместе с этим она напомнила, что Сеул отказывается передавать ВСУ летальное оружие. Политик сочла "трагедией" намерение президента пренебречь принципом поддержания мира и подстроиться под позицию Вашингтона.
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Армия России начала использовать скрытое вооружение.