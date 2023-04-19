В парламенте Южной Кореи назвали слова президента о помощи ВСУ трагедией

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Члены Объединённой демократической партии Южной Кореи, которые являются оппозиционерами и занимают большую часть мест в парламенте, раскритиковали президента страны за высказывания о военной поддержке Украины.

"Заявление президента Юн Сок Ёля не может не шокировать наших граждан, в 20 веке переживших самую ужасную войну и более всего ценящих мир", — сказала председатель партии Сон Соль.

Вместе с этим она напомнила, что Сеул отказывается передавать ВСУ летальное оружие. Политик сочла "трагедией" намерение президента пренебречь принципом поддержания мира и подстроиться под позицию Вашингтона.

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