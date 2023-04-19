"Царьград": Киев будет спрашивать разрешение у России, прежде чем начать контрнаступление

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Прежде чем начать контрнаступление, Украина будет спрашивать разрешение у России. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Сивков. Речь идёт уже не о военном искусстве, а о политических "договорняках", сообщает "Царьград".

Аналитик считает, что сил, накопленных ВСУ, для полномасштабного наступления недостаточно. Поэтому, скорее всего, будет лишь его видимость.

ВСУ попытаются предпринять попытку наступления там, где получится как-то согласовать его с российской стороной, добавил собеседник канала.

"Они хотят, чтобы мы позволили ВСУ изобразить ограниченную победу на фронте. Без этого, без политической составляющей, шансов на успех у Украины нет никаких", — заметил эксперт.

Киев сейчас может рассчитывать только на политические "договорняки", но второй раз русские на это, похоже, уже не попадутся, считает Сивков.

Он также допустил, что российские военные "позволят" ВСУ пройти несколько десятков километров и занять ряд небольших населённых пунктов, заманив боевиков в "огневой мешок", а затем их уничтожат.

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