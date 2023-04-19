Эксперт Крамаренко: НАТО упорно провоцирует Россию в Балтийском море

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Натовские силы по-прежнему ведут провокации на Балтике у российских границ и вблизи Калининградской области, из-за чего ситуация в регионе остаётся напряжённой. Об этом рассказал посол в отставке Александр Крамаренко на круглом столе, организованном медиагруппой "Россия сегодня".

Военный отметил, что самолёты НАТО регулярно приближаются к границе РФ, ведут здесь патрулирование, наблюдая за МВФ РФ на Балтике.

Ввиду вышесказанного ситуация в Балтийской регионе остаётся сложной. В последнее время участились случаи, когда дежурная авиация ВКС РФ была вынуждена подниматься на перехват самолётов Альянса.

"Поэтому накал ситуации в районе Калининградской области и Балтийского моря, конечно же, сохраняется", — добавил Крамаренко.

12 апреля российский истребитель Су-27 был поднят на перехват немецкого самолёта базовой патрульной авиации Р-3С "Орион", летевшего в сторону границы РФ над Балтийским морем.

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