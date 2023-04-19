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Танк "Женской гвардии Урала" уничтожил пять единиц техники ВСУ в зоне СВО

0:46
Силовые структуры

Танк Т-72Б3М, подшефный патриотической организации "Женская гвардия Урала" (ЖГУТ), принимал участие в четырёх боевых выходах и уничтожил пять единиц техники вооружённых сил Украины (ВСУ), рассказала руководитель патриотического движения Ольга Сметанина в беседе с URA.RU.

Танк "Женской гвардии Урала" уничтожил пять единиц техники ВСУ в зоне СВО

По словам активистки, за тот период, что воюет на Авдеевском направлении, танк уничтожил порядка пяти единиц техники противника и несколько укреплённых позиций противника. Также одной из подбитых целей был танк ВСУ.

По гусенице танка ЖГУТа был прилёт в ходе боевых действий, добавила руководитель движения. Однако сейчас техника отремонтирована и исправно работает.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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