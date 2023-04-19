Пентагон: захваченный ВСУ российский танк Т-90 направлялся на испытательный полигон армии США

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Пентагоне, наконец, сделали заявление по захваченному вооружёнными силами Украины (ВСУ) российскому танку Т-90А, который был замечен на стоянке грузовиков в США на прошлой неделе.

"Взрывоопасная реактивная броня танка была инертной, он не был вооружён, не нёс какие-либо опасные материалы и ни в коем случае не представлял опасности для общества", — заявил официальный представитель американского Минобороны Сью Гоф в письме The War Zone.

Он также подтвердил, что танк Т-90 перевозился на испытательный полигон армии США в Абердине (штат Вашингтон), однако грузовик сломался, в связи с чем вынужден был сделать остановку в Луизиане.

Также Гоф отказался сказать, что будет с танком, или подтвердить, что он был захвачен Украиной прошлой осенью, как утверждают открытые источники.

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