Политолог Сергей Марков рассказал о том, что ВС РФ ударили по бункеру подо Львовом, где проходило совещание офицеров НАТО и ВСУ.
Марков заявил, что российской армии якобы удалось приостановить контрнаступление ВСУ одним удачным ракетным ударом на западе Украины.
"Уничтожено почти 100 офицеров стран НАТО. Уничтожено 200 офицеров ВСУ, СБУ", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт предположил, что головка наступления уничтожена.
Ранее сообщалось, что по Киеву нанесены удары, в городе слышны звуки очень сильных взрывов.
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Боевик не сможет замаскироваться, подчеркнул подпольщик.