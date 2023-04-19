Марков заявил об уничтожении 100 офицеров НАТО и 200 офицеров ВСУ: уничтожены в бункере

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков рассказал о том, что ВС РФ ударили по бункеру подо Львовом, где проходило совещание офицеров НАТО и ВСУ.

Марков заявил, что российской армии якобы удалось приостановить контрнаступление ВСУ одним удачным ракетным ударом на западе Украины.

"Уничтожено почти 100 офицеров стран НАТО. Уничтожено 200 офицеров ВСУ, СБУ", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт предположил, что головка наступления уничтожена.

Ранее сообщалось, что по Киеву нанесены удары, в городе слышны звуки очень сильных взрывов.

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