По Киеву нанесены удары, в городе слышны звуки очень сильных взрывов

0:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Киеве вечером 19 апреля мощные взрывы.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Видны яркие вспышки в небе над Киевом и Киевской областью. Достоверно неизвестна причина взрывов, но ранее в городе объявлена воздушная тревога.

Местные СМИ утверждают, что в Киеве упал списанный в утиль спутник NASA.

Информация уточняется.

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