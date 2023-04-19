В Киеве вечером 19 апреля мощные взрывы.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Видны яркие вспышки в небе над Киевом и Киевской областью. Достоверно неизвестна причина взрывов, но ранее в городе объявлена воздушная тревога.
Местные СМИ утверждают, что в Киеве упал списанный в утиль спутник NASA.
Информация уточняется.
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Армия России начала использовать скрытое вооружение.