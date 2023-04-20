Mash: ВСУ из миномётов атаковали жилые дома и подстанции Брянской области

Украинские боевики обстреляли из миномётов деревню Ломаковка в Брянской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Опубликованный пост гласит, что в результате 12 миномётных ударов пострадали местные жители.

"Снаряды попали по домам и подстанциям. Сейчас в деревне нет света, жители сидят в подвалах", — уточнили авторы сообщения.

Ранее американские СМИ опубликовали план Североатлантического альянса ударить по территории России одновременно пятью тысячами крылатых ракет "Томагавк", что должно вывести из строя систему противовоздушной обороны Вооружённых сил РФ.

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