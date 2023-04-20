Полпред Трутнев заявил, что адмирал Сергей Авакянц покинул пост командующего ТОФ

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев объявил о уходе адмирала Сергея Авакянца с поста командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ).

По его словам, увольнение Авакянца связано с переходом на новую должность. Он отметил, что адмирал будет руководить центральной структурой, координирующей работу 12 пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, которые уже начали открываться на территории страны.

"Штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Сергей Иосифович Авакянц", — подчеркнул вице-премьер РФ во время совещания с руководителями регионов.

Полпред добавил, что все пилотные центры начнут функционировать с 11 мая.

Ранее британские журналисты назвали учения Тихоокеанского флота РФ демонстрацией "ужасающей силы". Они напомнили, что тренировки ТОФ проходят на фоне напряжённых отношений России со странами Запада.

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