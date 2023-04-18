Daily Mail: Путин вынес Западу "ужасающее" предупреждение по Украине во время проверки Тихоокеанского флота

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Британские журналисты оценили пролёт двух бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС над Беринговым и Охотским морями во время российских учений.

"Путин продемонстрировал Западу ужасающую силу", — написали в Daily Mail.

Вместе с этим в СМИ назвали пролёт предупреждением для стран на фоне конфликта на Украине. Российские власти проводят внезапные военные учения при напряжённых отношениях с западными лидерами, добавили в издании.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о внезапной проверке Тихоокеанского флота.

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