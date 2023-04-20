Украинские власти планируют увеличить численность войска на 40 тысяч человек. Однако чиновники допускают, что необходимо большее количество солдат.
Об этом написали в Financial Times. Как напомнили в СМИ, зимой Киев запустил активную призывную кампанию. По данным издания, при МВД Украины появятся несколько штурмовых подразделений.
"Чиновники опасаются, что этого будет недостаточно", — подчеркнули журналисты.
Ранее бывший премьер-министр Николай Азаров заявил, что из-за проведения мобилизации множество граждан уезжает за границу. Как предупредил политик, Украина рискует превратиться в беднейшую страну.
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