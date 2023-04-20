Financial Times: в Киеве хотят набрать 40 тысяч солдат, но не уверены, что их будет достаточно

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские власти планируют увеличить численность войска на 40 тысяч человек. Однако чиновники допускают, что необходимо большее количество солдат.

Об этом написали в Financial Times. Как напомнили в СМИ, зимой Киев запустил активную призывную кампанию. По данным издания, при МВД Украины появятся несколько штурмовых подразделений.

"Чиновники опасаются, что этого будет недостаточно", — подчеркнули журналисты.

Ранее бывший премьер-министр Николай Азаров заявил, что из-за проведения мобилизации множество граждан уезжает за границу. Как предупредил политик, Украина рискует превратиться в беднейшую страну.

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