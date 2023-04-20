Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг совершил рабочую поездку на Украину.
Об этом написали в Telegram-канале The Kyiv Independent. Журналисты обнаружили западного чиновника на Михайловской площади в центре Киева. По словам местных жителей, генсек альянса почтил память погибших военных ВСУ.
Официально визит Столтенберга на Украину политики не анонсировали.
В среду, 19 апреля, корреспонденты "Русской Весны" сообщали, что в Киевской области прогремели мощные взрывы, местные жители заметили яркие вспышки.
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