Генсек НАТО Столтенберг прибыл в Киев

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг совершил рабочую поездку на Украину.

Об этом написали в Telegram-канале The Kyiv Independent. Журналисты обнаружили западного чиновника на Михайловской площади в центре Киева. По словам местных жителей, генсек альянса почтил память погибших военных ВСУ.

Официально визит Столтенберга на Украину политики не анонсировали.

В среду, 19 апреля, корреспонденты "Русской Весны" сообщали, что в Киевской области прогремели мощные взрывы, местные жители заметили яркие вспышки.

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