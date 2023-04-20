Спикер ГУР Юсов: ВС РФ копят силы для атак по важным объектам Украины в преддверии наступления ВСУ

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска взяли условный перерыв, чтобы накопить силы для атак по важным для украинского контрнаступления объектам. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов.

Тактика российских ударов, которая применялась зимой, изменилась, указал он. По его мнению, в скором времени под удар попадут не энергетические объекты Незалежной, а логистические узлы.

"Всё, что касается логистики, подготовки военных целей в контексте попыток сорвать украинские наступательные действия", — Юсов.

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