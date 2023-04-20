Shot: в отношении Александра Ревы проводится проверка из-за махинаций с "красивыми номерами"

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Доследственная проверка проводится в отношении жителя Ставропольского края Александра Ревы из-за его махинаций с "красотой". Предварительно установлено, что его отец — инспектор ГИБДД Николай Рева — выдавал по запросу нужные красивые номера на автомобили и переоформлял на "заказчика" через сына. Об этом сообщает Shot.

По данным издания, тёзка и почти однофамилец известного российского шоумена Александра Реввы, выступающего под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, и его отец подозреваются в перепродаже "блатных" госномеров в Ставрополе.

Инспектор ДПС, старший лейтенант Рева, по предварительным данным следствия, регистрировал номера с "красивой серией" на так называемый автомобиль-донор — старенькую "семёрку", затем переоформлял их на своего сына Александра и впоследствии продавал, размещая объявления в соцсетях.

Так якобы было реализовано минимум 12 номеров. Стоимость самых дорогих на чёрном рынке, предварительно, может достигать нескольких сотен тысяч рублей, пишет издание.

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