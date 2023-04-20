Марков об отставке главы Тихоокеанского флота РФ: Учения пошли так, что командующего пришлось уволить

Политолог Сергей Марков прокомментировал отправку адмирала Сергея Авакянца в отставку.

Марков обратил внимание на то, что решение об отставке было принято после морских учений.

"После внезапных учений Тихоокеанского флота России командующий флотом Авакянц уволен со своего поста. Видимо, учения пошли так, что командующего пришлось уволить", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Марков одобрил такой подход и призвал к жёсткости.

Адмирал Авакянц получил новую должность — куратора центров военно-спортивной подготовки.

Ранее сообщалось, что адмирал Виктор Лиина может стать командующим ТОФ.

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