Омские силовики задержали пособника террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*. Об этом рассказали представители УФСБ по региону.
Как отметили в gorod55.ru, подозреваемый является гражданином страны в Центральной Азии. По словам правоохранителей, обвиняемый предложил радикалам помочь с финансированием для покупки оружия. Злоумышленник планировал собирать средства через Telegram.
В СМИ подчеркнули, что предполагаемый преступник намеревался попасть в Сирию и принять участие в боевых действиях.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сергей Лавров буквально покорил мировое сообщество своим эффектным прибытием в Бразилию, говорится в материале Sohu. В Вашингтоне же отреагировали нервно.