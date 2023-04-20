В Омске задержали планирующего принять участие в боевых действиях в Сирии пособника террористов

Омские силовики задержали пособника террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*. Об этом рассказали представители УФСБ по региону.

Как отметили в gorod55.ru, подозреваемый является гражданином страны в Центральной Азии. По словам правоохранителей, обвиняемый предложил радикалам помочь с финансированием для покупки оружия. Злоумышленник планировал собирать средства через Telegram.

В СМИ подчеркнули, что предполагаемый преступник намеревался попасть в Сирию и принять участие в боевых действиях.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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