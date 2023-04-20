Военкор Сладков: России не нужна вторая волна мобилизации

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По мнению военкора Александра Сладкова, в России нет необходимости во второй волне мобилизации.

Эксперт полагает, что срочников с успехом заменят контрактники, если условия службы будут для них достаточно привлекательными. Многие мужчины с радостью будут заключать контракты, если будут знать, что выплаты будут нормальными и поступать вовремя, и если для службы в зоне спецоперации будут созданы все надлежащие условия: военнослужащие будут обеспечены всем необходимым, им будут предоставлена соответствующая экипировка, медикаменты, средства защиты, вещи.

Военкор уверен, что многие россияне выразят готовность участвовать в спецоперации.

"Мне кажется, при создании главных условий многие люди пойдут воевать. Люди хотят идти воевать к вменяемым командирам. В полки, за состоянием которых следят их губернаторы", — добавил Сладков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что про вторую волну мобилизации речи в Кремле не идёт.

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