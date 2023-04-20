Российские журналисты заявили, что на Кременском направлении в Донбассе в боевых действиях участвуют представители ЛГБТ-батальона армии Украины.
Как написали в Telegram-канале РИА Новости, данные о присутствии таких военных передал российский боец. По словам источника агентства, на форме у членов батальона присутствует характерная нашивка с единорогом.
Ранее о военных с нетрадиционной сексуальной ориентацией на Украине писали в Reuters. Журналисты подчеркнули, что этот ЛГБТ-отряд является элитным, так как его члены обучались по стандартам альянса НАТО.
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