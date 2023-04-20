Представитель Европейского командования Минобороны США заявил, что американские военные не прекращали разведывательные полёты над Чёрным морем.
"Летательные аппараты разведки и наблюдения ВВС США продолжают активные операции", — подчеркнул собеседник РИА Новости.
Также представитель командования отметил, что Пентагон не остановит эту деятельность в будущем. Она не противоречит международным нормам, добавили в военном ведомстве.
Ранее источник РИА Новости сказал, что Вашингтон полностью прекратил полёты БПЛА Global Hawk над Чёрным морем из-за падения беспилотника Reaper.
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