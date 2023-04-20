Подберёзкин допустил, что ночную вспышку над Киевом вызывал упавший спутник

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Директор Центра военно-политических исследований концерна Алмаз-Антей Алексей Подберёзкин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал вспышку над Киевом.

"Я считаю, что какой-то космический отвес сгорел над Киевом. Это может быть всё, что угодно. Часть спутника, который упал, но американцы не хотят признаваться", — заявил специалист.

Он подчеркнул, что объект точно сгорел в высоких слоях атмосферы. По словам эксперта, грохота не было.

"Если бы речь шла об атаке, системах ПВО, люди услышали бы разрывы. Так что это что-то, что прилетело из космоса", — заключил собеседник издания.

Ранее ракетный инженер, уфолог Сергей Сухинов допустил, что ночная вспышка в небе над Киевом связана с падением НЛО.

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