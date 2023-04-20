Директор Центра военно-политических исследований концерна Алмаз-Антей Алексей Подберёзкин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал вспышку над Киевом.
"Я считаю, что какой-то космический отвес сгорел над Киевом. Это может быть всё, что угодно. Часть спутника, который упал, но американцы не хотят признаваться", — заявил специалист.
Он подчеркнул, что объект точно сгорел в высоких слоях атмосферы. По словам эксперта, грохота не было.
"Если бы речь шла об атаке, системах ПВО, люди услышали бы разрывы. Так что это что-то, что прилетело из космоса", — заключил собеседник издания.
Ранее ракетный инженер, уфолог Сергей Сухинов допустил, что ночная вспышка в небе над Киевом связана с падением НЛО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сергей Лавров буквально покорил мировое сообщество своим эффектным прибытием в Бразилию, говорится в материале Sohu. В Вашингтоне же отреагировали нервно.