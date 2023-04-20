Жители Белгорода сообщают, что взрывной волной на крышу магазина закинуло автомобиль

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Белгороде местные жители сообщили, что взрывной волной на крышу местного магазина закинуло легковую машину.

В месте взрыва искорёженные рамы, выбитые окна. Власти Белгородской области уже подтвердили взрыв в столице региона.

"На перекрёстке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров", — отметил губернатор Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, вечером 20 апреля мощный взрыв прозвучал в Белгороде, удар был нанесён по жилому району.