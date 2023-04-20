В Белгороде местные жители сообщили, что взрывной волной на крышу местного магазина закинуло легковую машину.
В месте взрыва искорёженные рамы, выбитые окна. Власти Белгородской области уже подтвердили взрыв в столице региона.
"На перекрёстке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров", — отметил губернатор Гладков.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Напомним, вечером 20 апреля мощный взрыв прозвучал в Белгороде, удар был нанесён по жилому району.
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