Украинские власти сообщают о сильных взрывах по всей территории страны. В нескольких частях Незалежной повторно за ночь объявили воздушную тревогу.
Так, согласно информации, ПВО работает над Киевом, взрывы звучат в Киевской области и в столице Незалежной. Кроме того, о "прилётах" сообщают в:
"Целями скорее всего были склады/ангары ВСУ с пришедшей западной техникой.
Также есть информация, что часть БПЛА направляется в глубь страны на запад", — пишут украинские СМИ.
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