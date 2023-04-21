Сильные взрывы по всей Украине: над Киевом работает ПВО

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские власти сообщают о сильных взрывах по всей территории страны. В нескольких частях Незалежной повторно за ночь объявили воздушную тревогу.

Так, согласно информации, ПВО работает над Киевом, взрывы звучат в Киевской области и в столице Незалежной. Кроме того, о "прилётах" сообщают в:

районе Славянска,

Краматорске и Константиновке,

в Киевской ОВА,

в самом Киеве,

в Вышгороде,

в Житомире и области.

"Целями скорее всего были склады/ангары ВСУ с пришедшей западной техникой.

Также есть информация, что часть БПЛА направляется в глубь страны на запад", — пишут украинские СМИ.

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