ВКС России нанесли удар по объектам инфраструктуры Виницкой области Украины. Факт повреждения подтвердила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк.
Пресс-секретарь не стала уточнять о каком объекте идет речь, но высказала предположение, что речь идет не просто о критической инфраструктуре, а о стратегической.
Стоит отметить, что прошедшей ночью на всей территории, подконтрольной киевскому режиму действовала воздушная тревога.
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