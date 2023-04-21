ВКС РФ поразили объект стратегической инфраструктуры в Виницкой области Украины

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВКС России нанесли удар по объектам инфраструктуры Виницкой области Украины. Факт повреждения подтвердила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк.

Пресс-секретарь не стала уточнять о каком объекте идет речь, но высказала предположение, что речь идет не просто о критической инфраструктуре, а о стратегической.

Стоит отметить, что прошедшей ночью на всей территории, подконтрольной киевскому режиму действовала воздушная тревога.