Генсек НАТО Столтенберг: все члены альянса согласны, что Украина должна стать частью блока

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг сказал, что все страны-союзницы объединения готовы принять Киев в альянс.

Как подчеркнул западный чиновник, ключевой целью для блока является обеспечение победы ВСУ. По данным генсека альянса, партнёры передают Украине больше самолётов, танков и другой техники.

"НАТО будет поддерживать вас (Киев. — Прим. ред.) столько, сколько потребуется", — заключил Столтенберг, слова которого приводит CNN.

Ранее российский парламентарий Леонид Ивлев заявил, что Москва не допустит вступления Украины в НАТО.

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