Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг сказал, что все страны-союзницы объединения готовы принять Киев в альянс.
Как подчеркнул западный чиновник, ключевой целью для блока является обеспечение победы ВСУ. По данным генсека альянса, партнёры передают Украине больше самолётов, танков и другой техники.
"НАТО будет поддерживать вас (Киев. — Прим. ред.) столько, сколько потребуется", — заключил Столтенберг, слова которого приводит CNN.
Ранее российский парламентарий Леонид Ивлев заявил, что Москва не допустит вступления Украины в НАТО.
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