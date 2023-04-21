Конгрессмены потребовали остановить "безудержную помощь" Украине со стороны США

Конгрессмены призвали американского лидера Джо Байдена перестать поддерживать Киев в нынешнем формате. По данным СМИ, 19 республиканцев отправили президенту соответствующее письмо.

"Безудержная помощь Украине должна прекратиться", — подчеркнули политики, слова которых приводит The Hill.

По мнению конгрессменов, передача ВСУ вооружений обостряет конфликт. Поставки должны быть связаны с чёткой дипломатической стратегией, суть которой в окончании столкновения, отметили республиканцы. Они потребовали работать над созданием возможностей для переговоров Москвы и Киева, а не провоцировать "большее насилие".

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