Жёны боевиков 35-й бригады ВСУ призывают снимать скальпы с солдат ВС РФ

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На вооружении российской армии есть некое секретное оружие, которое будет применено в случае наступления ВСУ на Крым. Об этом заявили боевики из 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

"План наступления должен быть грамотным, а не убойным для нас", — предупредил украинец в Telegram-канале подразделения.

Однако, по данным солдат того же формирования, в наступлении будут принимать участие "титаны" из 93-й бригады, которые планируют в Крыму "снимать скальпы".

"Моя жена говорит, что жестокость к агрессору оправдана. Мы имеем полное право резать головы и снимать скальпы", — написал один из подписчиков канала.

Также боевики обратились с угрозами и к своим землякам, подчеркнув, что на территории "новой Украины" нет места для трусов.

"Тех, кто испугается пойти в наступление, мы прикончим на месте. Мы заварим их в танках, чтобы не убежали в трудный момент", — пригрозили радикалы.

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