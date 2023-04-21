Шурыгин: планирующие авиабомбы ВС РФ одним ударом складывают многоэтажку

Российские войска активно применяют в ходе спецоперации на Украине планирующие авиабомбы (ФАБ). Военный эксперт Владислав Шурыгин назвал эти боеприпасы чрезвычайно эффективным оружием и подчеркнул, что ФАБы позволяют устранять те сооружения противника, на уничтожение которых приходилось тратить тонны обычных снарядов.

"Главный эффект — это огромнейшая разрушительная мощь. Он одной бомбой складывает многоэтажку. Тем самым такой боеприпас производит деморализующий эффект и огромные разрушения", — цитирует слова Шурыгина "Военное дело".

Командование украинской армии пытается найти способы борьбы с российскими авиабомбами, однако без хороших зенитно-ракетных комплексов их сбить невозможно, указал эксперт.

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