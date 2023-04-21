Глава ГУР Министерства обороны Украины объявлен в международный розыск

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

Ранее Буданов был заочно арестован по обвинению в террористической деятельности. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, а также незаконном обороте взрывчатых веществ.

Было установлено, что подчиненное Буданову ГУР организовало теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли четыре человека.