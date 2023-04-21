Глава главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.
Ранее Буданов был заочно арестован по обвинению в террористической деятельности. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, а также незаконном обороте взрывчатых веществ.
Было установлено, что подчиненное Буданову ГУР организовало теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли четыре человека.
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