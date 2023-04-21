Руководитель евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что свыше 16 тысяч военных ВСУ прошли курсы Евросоюза.
Вместе с этим западный чиновник сообщил, что объединение передало Киеву боеприпасы и ракеты стоимостью более 600 миллионов евро.
"Свыше 16 тысяч военных уже прошли обучение", — подчеркнул политик в социальных сетях.
Ранее военный эксперт Сергей Горбачёв заявил, что Украина по факту является членом альянса НАТО. Обучение солдат позволяет блоку "подогнать" страну под свои стандарты, добавил специалист.
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