В Евросоюзе заявили, что страны блока подготовили более 16 тысяч украинских военных

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что свыше 16 тысяч военных ВСУ прошли курсы Евросоюза.

Вместе с этим западный чиновник сообщил, что объединение передало Киеву боеприпасы и ракеты стоимостью более 600 миллионов евро.

"Свыше 16 тысяч военных уже прошли обучение", — подчеркнул политик в социальных сетях.

Ранее военный эксперт Сергей Горбачёв заявил, что Украина по факту является членом альянса НАТО. Обучение солдат позволяет блоку "подогнать" страну под свои стандарты, добавил специалист.

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