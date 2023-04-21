Восемь украинских боевиков из 110-й бригады территориальной обороны ВСУ сдались в плен вооруженным силам России. Об этом сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Произошло это на запорожском направлении. Как отметил эксперт, на данном участке фронта — это много.
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