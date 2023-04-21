SHOT: российские военные в Курской области сбили беспилотник ВСУ из автомата

Журналисты заявили, что российские пограничники в Курской области поразили украинский беспилотник.

По данным Telegram-канала SHOT, военные сбили БПЛА из автомата. Объект двигался на окраине села Гуево, отметили в СМИ. По его данным, в результате инцидента никто не пострадал. Украинские военные не смогли что-то повредить, добавили журналисты.

Ранее сообщалось, что в России разработали противодроновое ружьё "Степашка". Его создателем является зеленоградская компания "Локмас". Специалисты представили оружие на выставке "Экипировка".

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