Журналисты заявили, что российские пограничники в Курской области поразили украинский беспилотник.
По данным Telegram-канала SHOT, военные сбили БПЛА из автомата. Объект двигался на окраине села Гуево, отметили в СМИ. По его данным, в результате инцидента никто не пострадал. Украинские военные не смогли что-то повредить, добавили журналисты.
Ранее сообщалось, что в России разработали противодроновое ружьё "Степашка". Его создателем является зеленоградская компания "Локмас". Специалисты представили оружие на выставке "Экипировка".
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