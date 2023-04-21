Украинские войска могут начать диверсии в Крыму, чтобы посеять панику среди мирного населения. С этой целью противник может применять дальнобойные ракетные системы для обстрела полуострова. Об этом заявил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он отметил, что Киев попытается высадить десант в Крыму, но эта затея потерпит фиаско.
"У украинской стороны нет господства на море, соответственно, организовать снабжение такого рода десанта будет практически невозможно — он просто будет уничтожен. Ровно такие же попытки ВСУ предпринимали, пытаясь несколько раз форсировать Днепр и высадиться на левобережье Днепра, в том числе в Энергодаре. Все эти попытки закончились уничтожением украинского десанта", — сказал Анпилогов в беседе с РИА Новости Крым.
Что касается прорыва ВСУ в Херсонской и Запорожской областях, то у них это вряд ли получится, так как российская сторона несколько месяцев выстраивала эшелонированную оборону, сооружая инженерную линию на несколько сотен километров, заключил собеседник издания.
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