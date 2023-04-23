Экс-советник Кучмы Соскин: у Зеленского нет шансов прорвать оборону РФ. Народ не удержит

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Прорвать оборону России у президента Украины Владимира Зеленского не получится, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Кроме прочего, когда хвалёное контрнаступление Киева провалится, властям не удастся "удержать украинцев".

"Последнее, что держит население от внутреннего взрыва — это надежда на наступление, — пояснил Соскин. — Я считаю, что у Зеленского нет шансов прорвать оборону".

Как подчеркнул экс-советник, украинцы надеются на честность Киева и верят в обещанную "победу" при контрнаступлении, однако, провал ВСУ обеспечен.

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