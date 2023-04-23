Украинские власти рассказали подробности и назвали цели ракетной атаки ВКС РФ под Харьковом

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Несмотря на запрет Киева разглашать информацию о целях ракетных ударов ВКС РФ, власти Харьковской области были вынуждены обнародовать некоторые подробности вечерней атаки 22 апреля.

Местные жители сообщили, что в результате попадания российского боеприпаса в Харькове загорелся сильный пожар, причём зарево было видно даже из пригорода.

Глава региона Олег Синегубов признал, что пять ракет ВКС РФ смогли преодолеть украинскую ПВО. Позже харьковский мэр Игорь Терехов рассказал, что поражён некий инфраструктурный объект, который он назвал "гражданским".

Можно предположить, что удар был нанесён по объекту энергетической инфраструктуры, который снабжал электричеством военные заводы и ремонтные предприятия ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.