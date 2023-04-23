Военкоры: ВКС РФ уничтожили в Харьковской области эшелоны с подкреплениями ВСУ

Российские ракеты вечером 22 апреля били не только по объектам критической инфраструктуры Харьковской области, но и по военным целям, сообщают российские военкоры.

По словам репортеров, помимо промзоны Харькова, где расположены военные заводы, удар был нанесён по железнодорожным эшелонам с техникой и военнослужащими ВСУ на станциях Купянск-узловой, Бурлук и Шевченково.

"Предположительно, целью удара могли стать подкрепления ВСУ, которые планировалось отправить в район Сватово и Кременной", — пишет Telegram-канал "Военная хроника".

В Киеве всерьёз опасаются, что ВС РФ порвут украинскую оборону и вновь возьмут под контроль Купянск, откуда открывается прямая дорога на Харьков.

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