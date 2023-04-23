Украинскому президенту Владимиру Зеленскому в конце спецоперации придётся подписать мирный договор с РФ, согласно которому Киев потеряет контроль над частью земель. Об этом пишет Bild*.
По мнению обозревателя Пола Ронцхаймера, российская армия, скорее всего, будет продолжать участвовать в боевых действиях до тех пор, пока западные страны не остановят поставки военной и финансовой помощи на Украину. Журналист допустил усиление давления на Зеленского со стороны мировых лидеров для мирного урегулирования конфликта.
"Он будет вынужден подписать мирный договор, по которому откажется от части земель", — сказано в статье.
Автор материала добавил, что конфликт может завершиться в пользу Киева, если украинские военные реализуют успешную наступательную операцию. При этом он подчеркнул: Россия хорошо подготовила своих солдат к отражению возможных атак.
Обозреватель не исключил, что боестолкновения на Украине будут длиться ещё долго — до истощения всех ресурсов Киева.
* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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