Economist: многие из переданных Киеву истребителей МиГ-29 разбирают на запчасти

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Многие из истребителей МиГ-29, поставленных Польшей и Словакией на Украину, признаны непригодными для полётов. Об этом пишет The Economist.

По информации издания, Киев продолжает требовать от Запада передачи современных боевых самолётов F-16. При этом отмечается, что украинские политики вряд ли смогут "достучаться" до союзников и получить эту технику.

Как подчёркивается в статье, за последние несколько недель на Украину доставили порядка восьми "МиГов" из Польши и Словакии.

"Многие из этих истребителей находятся не в лётном состоянии и используются в качестве источников запчастей", — сказано в публикации.

Ранее журналисты The Eurasian Times сообщили, что российская авиация в скором времени будет господствовать в воздушном пространстве Украины, ведь секретные документы Пентагона, слитые в Сеть, указывают на дефицит боевых самолётов у Киева.

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