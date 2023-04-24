Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По словам главы города, все службы в полной боевой готовности.
"Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности", — написал политик в Сети.
Губернатор призвал граждан сохранять спокойствие. Какие именно БПЛА атаковали город, он не уточнил.
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