Губернатор Севастополя: Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По словам главы города, все службы в полной боевой готовности.

"Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности", — написал политик в Сети.

Губернатор призвал граждан сохранять спокойствие. Какие именно БПЛА атаковали город, он не уточнил.

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