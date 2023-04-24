Зеленский проинформировал о последствиях сдачи Артёмовска

Киев не может отказаться от Артёмовска, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это грозит ВСУ провалом на важных участках фронта.

Как уточнил Зеленский, сдача Артёмовска откроет плацдарм для российских бойцов.

"Мы не можем отказаться от Артёмовска, потому что это (поможет. — Прим.ред.) расширить фронт", — заявил Зеленский в обращении.

Он подчеркнул, что Россия благодаря городу займёт больше украинских территорий, чего допустить нельзя.

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