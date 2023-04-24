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Олег Царёв: наступление не получилось у РФ — фронт замер не на долго

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Силовые структуры

У России не вышло неожиданного наступления, заявил политик и общественник Олег Царёв. По его словам, российской стороне остаётся надеется, что ВСУ контрнаступление провалится.

Олег Царёв: наступление не получилось у РФ — фронт замер не на долго

По мнению эксперта, фронт "замер" не на долго.

"Наступление не получилось у нас. Будем надеяться, что оно не получится и у ВСУ. Хотя они собирают достаточно большие силы. Это и иностранная техника, и планирующие бомбы, танки, БТРы, бронемашины, HIMERS, и гигантский беспилотный воздушный флот", — пояснил argumenti.ru политик. 

Он уточнил, что ВСУ готовятся и копят силы. Однако, в какой момент украинцы могут попытаться переломить ситуацию, пока непонятно.

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Украина и США не захотели поддержать ООН в борьбе с нацизмом
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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