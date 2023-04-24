Экс-советник Кучмы Соскин: иллюзии Зеленского о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз опасны

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал опасными мечты нынешнего лидера страны Владимира Зеленского о её членстве в военно-политическом блоке НАТО и Евросоюзе.

"Никто никуда Украину брать не будет. Это всё иллюзия", — подчеркнул политик, видео с речью доступно на YouTube-канале Соскина.

По словам бывшего советника, президент даёт украинцам ложную надежду. Политику Зеленского Соскин сравнил с "постоянным шоу", в котором глава государства использует свои актёрские навыки.

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