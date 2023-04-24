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НГ: ВСУ будут атаковать мост, Крым и РФ под прикрытием НАТО

Силовые структуры » Министерство обороны

Украинское контрнаступление может стартовать на фоне двухмесячных учений НАТО Defender 23. Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, ВСУ имеют всё, чтобы добиться успеха — цитирует его "НГ".

НГ: ВСУ будут атаковать мост, Крым и РФ под прикрытием НАТО

В Европе начались манёвры Defender 23 с участием военнослужащих из 26 стран — членов и партнёров по НАТО и представителей Украины.

По словам официального представителя Пентагона Сабрины Сингх, целью учений является "демонстрация способности вооружённых сил США быстро развёртывать боеспособные войска и технику в Европе для зашиты последней от (российской) агрессии".

По данным Пентагона, из США в Европу переброшено около 7 тыс. единиц военной техники, также задействовано около 13 тыс. единиц техники, хранящейся на американских передовых складах в Европе.

Что характерно, оружие в Европу пришло и для помощи ВСУ.

  • Страны НАТО уже направили на Украину более 230 танков, более 1550 бронемашин и другую военную технику и амуницию.
  • Для борьбы с РФ были созданы девять дополнительных бронетанковых бригад, они и будут участвовать в контрнаступлении ВСУ.

Впрочем, самолётов Украина от своих новых друзей пока не дождалась: говоря про F-16, американцы отметили, что "оптимальным решением для Украины является укрепление её ПВО".

При этом, США и НАТО "благосклонно относятся к тому, что Киев занимается разработкой собственных высокоточных вооружений" — например, ОТРК "Гром-2", которой ВСУ пытаются (к счастью — неудачно, ПВО работает "на пять") обстрелять Крымский мост, бьют по военному аэродрому в Гвардейском и по объектам РФ в Феодосии.

"Они, в первую очередь, предназначены для поражения масштабных целей, таких как взлётные полосы и другие объекты на аэродромах, мосты, плотины и т. п. По открытым данным, стартовая масса реактивного боеприпаса "Грома" около 3 тонн. Из них 480-495 кг должно приходиться на боевую часть. Эти ракеты Киев постарается использовать для удара по Крымскому мосту", — заявил военный эксперт, генерал-лейтенант Юрий Неткачёв.

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Флот НАТО прорывается в Черное море: все же война или акт устрашения?
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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