Украинский генерал Мельник: у ВСУ никогда не будет достаточно живой силы и техники

Командующий ВСУ в Харьковской области Сергей Мельник предупредил, что украинская армия всегда будет испытывать дефицит солдат и вооружений.

"У нас никогда не будет достаточно людей и техники", — подчеркнул военный, слова которого приводит Pais.

Как объяснил генерал, профессионалы либо погибли, либо госпитализированы. По этой причине ВСУ берут людей без боевого опыта и обучают их, заключил Мельник.

Ранее экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что контрнаступление Киева произойдёт в конце мая — начале июня.

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