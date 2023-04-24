Бывший руководитель ЦРУ и командующий силами США и альянса НАТО в Афганистане Дэвид Петреус заявил, что контрнаступление ВСУ произойдёт в конце мая — начале июня.
По мнению Петреуса, украинская операция будет "чертовски сильной". Противник армии РФ попытается перерезать сухопутный коридор в Крым, отметил экс-глава ЦРУ.
"Наступление будет, скорее всего, на юге. Речь идёт о районе Мелитополя", — сказал экс-командующий во время выступления в Bush School.
Ранее военкор Андрей Медведев связал БПЛА ВСУ в Московской области с будущим наступлением Украины.
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